Общество

Региональные власти планируют взять на себя финансовую нагрузку по содержанию здания Центра помощи детям, оставшимся без родителей в Печорах

Администрация Псковской области планирует взять на себя финансовую нагрузку по содержанию здания ГБУСО ПО «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района». Такое предложение в ходе рабочей поездки высказал губернатор региона Михаил Ведерников, когда узнал от директора Центра Веры Печниковой, что обслуживание здания обходится примерно в 1 млн рублей в год.

Учреждение занимает отдельно стоящее здание 1926 года постройки, спальный корпус и пищеблок пристроены в 1961 году. «С 1926 года в здании не ремонтировались полы, двери, но кое-где уже поменяли окна. Само здание очень правильно построено, это классическая очень красивая постройка. Учреждение работает стабильно, сейчас у нас здесь 57 детей», - рассказала Вера Печникова.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального отделения ОНФ Виктор Остренко высказал предложение рассмотреть вопрос переноса в просторное задание Печорской гимназии. «Исторически это была гимназия, она построена по всем канонам. Может быть, нам бы удалось вернуть зданию функциональное назначение, и оно бы заиграло новыми красками», - заявил Виктор Остренко.

Михаил Ведерников пообещал дать поручение председателю комитета по образованию Псковской области подумать, как решить данный вопрос.

Директор Центра Вера Печникова отметила, что они активно стараются привлекать спонсорские средства. «Например, спонсоры помогли сделать нам забор и спортивную площадку, но она травмоопасна, очень хотелось бы сделать покрытие безопасным для детей. Они очень активны и много занимаются спортом. Также необходимо сделать ремонт фасада, проектно-сметная документация уже имеется. Хотелось бы сделать ремонт фасада», - заявила директор.

Губернатор пообещал найти решения по озвученным вопросам и помочь Центру.