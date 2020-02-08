Общество

Ситуация не радужная - Михаил Ведерников выразил недовольство ходом строительства кампуса ПсковГУ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил недовольство тем, как идут работы по строительству кампуса Псковского государственного университета. О впечатлениях после рабочей поездки, состоявшейся 15 февраля, губернатор рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Источник: страничка Михаила Ведерникова, Instagram

«Посетил строящийся кампус. Ситуация, к сожалению, не радужная, 20 человек на объекте, а подрядчик развернется на полную мощность только через 1,5 - 2 месяца, когда прогреется здание. Уже поневоле вспоминается анекдот про "проклятое место", но строители уверяют, что действуют по технологии, люди и подрядчики есть, и все будет сделано к началу учебного 2020 года. Дал поручение максимально ускориться - один из самых продолжительных долгостроев в регионе. Осенью кампус безальтернативно должен принять студентов», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор сделал замечание врио ректора вуза Наталье Ильиной: «Обратите внимание на прямую трансляцию со строительства, на сайте, она - не работает. У всех должна быть возможность видеть, когда начнется активность».

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников заострил внимание на медленном темпе работ, проводимых на объекте сегодня: «Долго раскачиваетесь, работы необходимо активизировать».