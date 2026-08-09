Юрист рассказал о самых надежных способах хранения денег в 2026 году

Надежного способа хранения денег на все случаи жизни не существует, поэтому лучше сочетать разные инструменты. О том, как безопасно хранить сбережения в 2026 году, рассказал юрист Александр Хаминский.

«Оптимальная стратегия — это не выбирать между наличными, вкладом и накопительным счетом, а сочетать их. Небольшую сумму наличных стоит держать дома на случай технических сбоев или отключения связи", — пояснил эксперт.

Основную часть сбережений лучше размещать на банковском вкладе, если деньги не понадобятся до окончания срока, или на накопительном счете, если нужен свободный доступ. Суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы в системе страхования вкладов.

Главное правило — диверсификация и регулярная проверка надежности банка, пишет агентство «Прайм».