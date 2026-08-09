Врач предупредила о повышении активности клещей в августе и сентябре

Летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце лета возможен новый рост активности паразитов, особенно в период грибного сезона. О том, какие инфекции могут переносить клещи и почему одного анализа на энцефалит недостаточно, рассказала кандидат медицинских наук, директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест» Ольга Шипулина.

По словам эксперта, многие люди связывают укусы клещей только с риском заражения клещевым энцефалитом. Однако этот вирус — лишь одна из возможных угроз. Клещи также могут переносить возбудителей боррелиоза, риккетсиозов, анаплазмоза и эрлихиоза. При этом один паразит способен быть носителем сразу нескольких инфекций.

Исследование клещей, которые поступили в медицинские офисы «ЛабКвест» с начала марта по 10 июля в 16 регионах России, показало: в 33% образцов обнаружили хотя бы одного из пяти проверяемых возбудителей. Чаще всего выявляли боррелии — бактерии, вызывающие иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Они присутствовали в 20,4% исследованных проб. Риккетсии обнаружили в 13,4% случаев, возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза — в 2%, а моноцитарного эрлихиоза — в 1,3% образцов.

При этом вирус клещевого энцефалита в исследованных пробах не обнаружили. Однако это не означает отсутствия инфекции в регионах: анализ проводился только на тех клещах, которые поступили в лабораторию.

В некоторых случаях специалисты выявляли сразу несколько возбудителей. В 10,7% положительных проб обнаружили два или три вида инфекций одновременно. Во всех таких случаях присутствовали боррелии, чаще всего вместе с риккетсиями. По словам врачей, заражение несколькими инфекциями может привести к развитию микст-инфекции. Такие заболевания часто протекают тяжелее, а диагностика и подбор лечения могут быть сложнее, пишут Известия.

«После укуса клеща важно проводить комплексное исследование, а не проверять только один возможный возбудитель. Это помогает быстрее определить риски и выбрать правильную тактику наблюдения», — объяснила Шипулина.