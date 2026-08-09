 
Общество

848 зданий ввели в эксплуатацию за полгода в Псковской области

0

В январе-июне 2026 года в Псковской области ввели в эксплуатацию 848 зданий общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Из них 96,7% — здания жилого назначения. Об этом сообщил Псковстат. 

Организациями возведено девять многоквартирных домов, 811 жилых домов построено населением. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений составила 146 тысяч квадратных метров. Это на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Всего в организациях строительства Псковской области за январь-июнь 2026 года работали 4,8 тысяч человек. Это 2,9% от общего числа занятых в экономике области. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026