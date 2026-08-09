848 зданий ввели в эксплуатацию за полгода в Псковской области

В январе-июне 2026 года в Псковской области ввели в эксплуатацию 848 зданий общей площадью 186 тысяч квадратных метров. Из них 96,7% — здания жилого назначения. Об этом сообщил Псковстат.

Организациями возведено девять многоквартирных домов, 811 жилых домов построено населением. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений составила 146 тысяч квадратных метров. Это на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2025 года.

Всего в организациях строительства Псковской области за январь-июнь 2026 года работали 4,8 тысяч человек. Это 2,9% от общего числа занятых в экономике области.