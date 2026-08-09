Минпросвещения обновило перечень учебников для школ

Министерство просвещения России утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило обновленный федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования», — говорится в сообщении.
В список в том числе вошли издания по истории регионов, воссоединившихся с Россией, учебник «Обществознание: базовый уровень» для колледжей и техникумов.
В перечень попали учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для пятых и шестых-седьмых классов. В Минпросвещения отметили, что они позволят детям изучать историю Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте. В школы они поступят с 1 сентября.
Кроме того, в федеральный перечень включены учебники по истории Краснодарского края, республик Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов России для учащихся пятых-седьмых классов.
Для начального общего образования в список вошли учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке (хакасский, адыгейский, башкирский, мокшанский, осетинский, татарский, удмуртский и другие), иностранным языкам, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики и другим предметам.
Для основного общего образования в список вошли в том числе учебники по русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, информатике, географии, физике, химии, биологии. Для среднего общего образования представлены учебники по русскому языку и литературе, иностранным языкам, алгебре и геометрии, информатике, физике, химии и другим предметам.
Также перечень содержит учебники для вариативной части образовательной программы, адаптированных общеобразовательных программ и программ СПО по общеобразовательным предметам. Для учебников, исключенных из федерального перечня, устанавливается предельный срок использования в целях организации постепенного перехода на новые учебники, пишут РИА Новости.
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал обновленный перечень учебников шагом к укреплению единого образовательного пространства страны.
«В новом учебном году мы завершаем внедрение полной линейки единых учебников по истории для пятых-девятых классов, а также школы получат единые учебники по обществознанию для девятых-десятых классов, продолжаем работу по подготовке пособий по другим предметам», — приводит пресс-служба слова Кравцова.