Общество

Историк-расчленитель Олег Соколов дописал роман, посвященный убитой аспирантке

Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов дописал роман, посвященный убитой аспирантке Анастасии Ещенко. Об этом 19 февраля рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в комментарии РИА Новости. Так, подтвердилась информация, что станет основной темой романа. «В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью», - рассказал член ОНК.

Спросили историка и об условиях содержания в СИЗО. Соколов считает удовлетворительными отношение к нему, а также питание и обеспечение. Отдельно отмечается, что библиотека хорошо работает, и обвиняемый имеет доступ к периодическим изданиям.

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. Историка задержали в начале ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела девушки.

Автобиографию историк начал писать в Москве, куда его направили для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Соколов пытался выторговать у руководства тюрьмы рабочий компьютер для себя. Взамен он обещал отдать учреждению половину гонорара от новой книги.

Напомним, Олег Соколов являлся одним из организаторов фестивалей военно-исторической реконструкции «Железный град» и «Ледовое побоище», которые проходят в Псковской области.