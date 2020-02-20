Общество

СМИ: Наценки на лекарства в российских аптеках выросли на четверть в 2019 году

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках увеличился до 24,6 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование фармацевтического рынка.

Причина такого роста - понижение спроса граждан и рост конкуренции между продавцами. Всего в прошлом году россияне купили 5,1 миллиарда упаковок лекарств, что на 1,8 ниже, чем годом ранее.

По данным исследования, в настоящее время россияне реже ходят в аптеку и предпочитают более дорогие лекарства. Это, в свою очередь, привело к увеличению продаж препаратов в денежном выражении на три процента.

Издание отмечает, что при это наценки на лекарства в России остаются одними из самых низких по сравнению с другими товарами массового потребления.