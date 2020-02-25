Общество

Большое количество федеральных гостей прибудет в Псковскую область в день памяти 6-й роты

Все обязательства, которые брала на себя региональная администрация в плане организации памятных мероприятий и помощи родственникам погибших бойцов 6-й роты, выполнены. Об этом заявил сегодня, 26 февраля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на итоговом заседании оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 20-летия подвига 6-й роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главы региона, остался ряд частных просьб. К примеру, одна из просьб касается поступления внука матери погибшего десантника в кадетский корпус, вторая - благоустройство могилы погибшего десантника в Башкирии.

«Все благодарны за тот объем работ, которые выполнены в рамках федерального и регионального оргкомитетов», - отметил Михаил Ведерников.

В ходе заседания губернатор поручил представителям 76-й дивизии провести субботник на прилегающей к памятнику Купол территории, так как планируется большое количество федеральных гостей.

Глава региона напомнил, что памятные мероприятия в стране уже стартовали, делегация родственников погибших в понедельник отправилась в Москву.