Обладательницы российских и международных титулов красоты из разных городов страны соберутся в Пскове 28 ноября. В спортивно-развлекательном центре «Простория» состоится финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков - 2026». О подготовке к мероприятию рассказали участницы онлайн-брифинга в объединённом общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На финал фестиваля ожидают гостей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Великих Лук и других городов. Многие титулованные красавицы войдут в состав жюри.

Президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина отметила, что псковский конкурс занимает особое место среди региональных проектов фонда. Во многом это заслуга его организатора Николая Королёва, который в этом году отмечает 30-летие творческой деятельности.

«Девочкам вчера сказала: вам очень повезло, потому что у вас есть очень мощный директор, который живёт этой идеей. Чтобы это делать, надо очень любить свою профессию. Конкурс имеет своё лицо, совершенно неповторимое. Николай (Королев - ред.) каждый год пытается удивлять себя, меня, всех вокруг, девчонок. И у него это удаётся», - подчеркнула Алла Маркина.

В числе гостей фестиваля - «Миссис Москва — 2026» Валентина Вылегжанина, «Миссис Россия — 2026 Классик» Наталья Игумнова, «Королева планеты — 2021» Наталья Белозёрова и «Миссис Королева России — 2026» Дарья Зубова.

Одним из сюрпризов финала станет премьера песни «Аполлон» в исполнении Натальи Белозёровой. Кроме того, в Псков приедет певица и телеведущая Анна Калашникова. Алла Маркина также призналась, что за годы сотрудничества с псковскими организаторами у неё появилось столько друзей в городе, что она даже задумалась о покупке квартиры в Пскове.

По словам организаторов, на финал фестиваля ещё осталось несколько билетов.