Ежегодная благотворительная акция «Щедрый вторник» пройдёт в России 1 декабря. Её цель - развитие благотворительности и привлечение новых участников к добрым делам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Скриншот с официального сайта акции

Присоединиться к акции могут все желающие, а также любые неполитические организации. Формат мероприятий, цели и способы сбора средств участники определяют самостоятельно. Для компаний акция станет возможностью рассказать о своей социальной деятельности, а для некоммерческих организаций - привлечь пожертвования и найти новых волонтёров.

В 2025 году участники «Щедрого вторника» собрали 60 миллионов рублей на благотворительность. Почти 19 тысяч человек впервые сделали пожертвования на онлайн-платформах в день проведения акции.

По данным проекта, о благотворительной инициативе знают около 15 миллионов человек, или 10% россиян, а 5% жителей страны уже принимали в ней участие. Благодаря поддержке Института развития интернета сайт акции посетили 200 тысяч человек.

В России «Щедрый вторник» проходит с 2016 года при поддержке Минэкономразвития. За это время к инициативе присоединились более пяти тысяч организаций из 260 населённых пунктов страны. Координатором проекта выступает благотворительный фонд «Культура благотворительности».