Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам ЦСКА, «Спартак-Москва», «Зенит», «Локомотив» и «Динамо-Москва». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Скриншот из видео и фотографии: пресс-служба Банка России

Монеты номиналом три рубля из серии «Российский спорт» выполнены из серебра 925 пробы и имеют форму круга диаметром 39 миллиметров. Тираж каждой монеты составит три тысячи единиц.

На оборотной стороне монет внизу по окружности расположены названия и эмблемы спортивных клубов, а также изображение футболиста на фоне стадионов и достопримечательностей городов, откуда футбольный клуб.