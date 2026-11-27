Воспитав двоих детей и пережив потерю супруга, 53-летняя жительница Иркутска Наталья Игумнова решила попробовать себя в конкурсе красоты и завоевала титул «Миссис Россия - 2026 Классик». О своём пути к короне она рассказала в ходе онлайн-брифинга в объединённом общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Натальи Игумновой, изначально она не планировала участвовать в конкурсах красоты. Решиться на этот шаг ей помогли женщины, с которыми она познакомилась в Иркутске.

«Сама я не желала участвовать в конкурсах. Но мне встретились шикарные женщины, которые помогли реализовать себя, найти себя и раскрыться», - поделилась обладательница титула.

Гостья студии поделилась непростой историей судьбы.

«Мы переехали из Братска в Иркутск семь лет назад. Мой муж умер девять лет назад, и я осталась одна с детьми. Приехав в Иркутск, мы построили дом, я доучила детей. Моей дочери 30 лет, сыну 25. Дочь у меня врач, дерматовенеролог-косметолог, а сын - инженер», - рассказала Наталья Игумнова.

Именно дети поддержали решение матери принять участие в конкурсе красоты.

«Дети меня очень поддержали, когда услышали: "Мамочка, тебя позвали - иди"», - вспомнила она. В ходе беседы президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина отметила, что история Натальи Игумновой может стать примером для женщин старшего возраста.

«Это как раз тот возраст, когда женщины, которые смотрят на Наталью, понимают, что не в 40 лет жизнь только начинается, в 50», - подчеркнула Алла Маркина.

Благодаря конкурсу Наталья Игумнова также получила возможность исполнить ещё одну свою мечту - путешествовать по России. В Пскове обладательница короны оказалась впервые.