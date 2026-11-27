На конференции AI Journey состоялась мировая премьера: впервые человекоподобный робот стал участником ледового шоу. Робот Юни от Сбера вышел на лёд вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Технически это стало возможным благодаря работе ведущих инженеров центра робототехники Сбера.

Изображения: Сбер

Впервые в мире робот вышел на лёд как участник ледового шоу. Юни исполнил танцевальные комбинации, взаимодействовал с партнёром по льду и сохранял равновесие на скользкой поверхности. За каждым его движением стоит сложнейшая инженерная работа: необходимо не только обеспечить устойчивость и точность, но и добиться синхронности, без которой невозможно настоящее сценическое взаимодействие.

Для Сбера ледовая арена стала пространством для развития технологий физического ИИ. Сложная и непривычная для робота среда предъявляет особые требования к управлению движением, координации и устойчивости. Решение подобных задач приближает появление роботов, которые смогут уверенно выполнять разнообразные действия и взаимодействовать с людьми не только на сцене, но и в промышленности, логистике и повседневной жизни.

В основе постановки — русская сказка «Царевна-лягушка». Мини-спектакль, приуроченный к 185-летию Сбера, объединил мастерство лучших представителей российского фигурного катания, музыку, театральное искусство и новейшие достижения робототехники. Над проектом работали композитор Пётр Дранга и режиссёр-постановщик Илья Авербух. Авторы поставили перед собой задачу, выходящую за пределы демонстрации технологий: соединить движения человекаи робота в единую художественную историю. Анна Щербакова привнесла в проект высочайшие стандарты спортивного мастерства, Илья Авербух перевёл инженерную задачу на язык хореографии, а музыка Петра Дранга помогла превратить технологический эксперимент в современное прочтение русской сказки.

«Технологическое развитие» Сбербанка: «Лёд — очень сложная среда для робота, и каждый элемент Юни — это большая инженерная работа над равновесием, координацией и взаимодействием с партнёром. На скользкой поверхности роботу нужно мгновенно оценивать своё положение, контролировать движение и сохранять устойчивость. Для нас это важный этап развития робототехники: мы учим роботов не просто выполнять отдельные команды, а действовать в меняющейся физической среде. Поэтому мы пошли к лучшим в своём деле — олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой, чтобы её опыт и навыки помогли создавать роботов, которые смогут уверенно работать и находиться рядом с человеком в повседневной жизни», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока Андрей Белевцев.

«Мы задумали сделать не только демонстрацию уникальных возможностей роботов Сбера, но и первый шаг к ледовому шоу "Русские сказки", в котором роботы становятся полноценными участниками представления — наравне с лучшими фигуристами нашей страны. Нам важно, что в России зарождаются прорывные решения на стыке технологий, искусства и спорта. Для нас сказочное шоу на льду — продолжение идей балета "Русские сказки", премьеру которого мы представляли к 185-летию Сбера в Большом театре. Российский культурный код дарит нам вдохновение и даёт пространство для смелых экспериментов — уверен, этот проект станет востребованным в мире», — добавил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейни.

Ледовая премьера стала частью программы Сбера на AI Journey в рамках синергии технологий и искусства. В таком сотрудничестве рождается будущее, где искусственный интеллект помогает раскрывать человеческий талант по-новому.

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.