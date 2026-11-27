Работодателям следует переводить сотрудников на дистанционную работу во время сильных снегопадов и не наказывать за опоздания, вызванные непогодой. Безопасность работников должна быть важнее соблюдения рабочего графика. Такую позицию выразил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, комментируя соответствующую инициативу.

Ранее в Государственной Думе предложили разрешить сотрудникам работать из дома в дни сильных снегопадов, если это позволяет характер их работы. Кроме того, работодателям рекомендовали лояльнее относиться к опозданиям из-за непогоды.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что сильные снегопады приводят к росту числа дорожных аварий, образованию многокилометровых пробок и перегруженности общественного транспорта. Рассмотреть предложение планируют до конца года.

«Мы в СОЦПРОФ полностью поддерживаем эту инициативу. Сильный снегопад — это не просто "плохая погода", а реальный фактор, который ставит под угрозу безопасность людей. Когда дороги превращаются в каток, автобусы стоят часами, а метро переполнено, требовать от работника “просто вовремя явиться” — значит игнорировать жизнь и здоровье человека», - отметил Сергей Вострецов.

По мнению Сергея Вострецова, переход на дистанционный формат позволит сохранить производительность труда и снизить риски для здоровья сотрудников. При этом изменение формата работы не должно отражаться на их доходах.

«Дистанционная работа в дни сильных снегопадов — это не привилегия, а нормальный инструмент сохранения и производительности, и безопасности. При этом важно, чтобы перевод на удалёнку не использовался как повод для урезания заработной платы или ухудшения условий труда. Если характер работы не позволяет работать из дома, то опоздание из-за снега должно признаваться уважительной причиной без каких-либо негативных последствий», - подчеркнул председатель СОЦПРОФ.

Сергей Вострецов добавил, что профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в разработке рекомендаций для работодателей и обсуждении возможных изменений в трудовом законодательстве.