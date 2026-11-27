Работодателям следует переводить сотрудников на дистанционную работу во время сильных снегопадов и не наказывать за опоздания, вызванные непогодой. Безопасность работников должна быть важнее соблюдения рабочего графика. Такую позицию выразил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, комментируя соответствующую инициативу.
Ранее в Государственной Думе предложили разрешить сотрудникам работать из дома в дни сильных снегопадов, если это позволяет характер их работы. Кроме того, работодателям рекомендовали лояльнее относиться к опозданиям из-за непогоды.
Авторы инициативы обратили внимание на то, что сильные снегопады приводят к росту числа дорожных аварий, образованию многокилометровых пробок и перегруженности общественного транспорта. Рассмотреть предложение планируют до конца года.
По мнению Сергея Вострецова, переход на дистанционный формат позволит сохранить производительность труда и снизить риски для здоровья сотрудников. При этом изменение формата работы не должно отражаться на их доходах.
Сергей Вострецов добавил, что профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в разработке рекомендаций для работодателей и обсуждении возможных изменений в трудовом законодательстве.