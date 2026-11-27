Длительное прослушивание музыки в наушниках на максимальной громкости может привести к необратимому снижению слуха. Вопрос о безопасном использовании наушников вошёл в третий этап всероссийской просветительской акции «Диктант здоровья», посвящённый рациональному использованию гаджетов. Как сообщили в управлении Роспотребназора по Псковской области, в рубрике «Работа над ошибками» специалисты разбирают наиболее распространённые ошибки псковичей.

Изображение сгенерировано ИИ

Как пояснили специалисты, воздействие слишком громкого звука может повредить волосковые клетки внутреннего уха, которые отвечают за восприятие звуков. Эти клетки практически не восстанавливаются, поэтому регулярное прослушивание громкой музыки способно привести к необратимым последствиям.

Чтобы снизить риск повреждения слуха, специалисты рекомендуют придерживаться правила «60/60»: устанавливать громкость не выше 60% от максимальной и слушать музыку в наушниках не более часа подряд, после чего делать перерыв.