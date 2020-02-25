Общество

Приобрести билеты на ночные поезда «Ласточка» Петербург - Псков можно за 400 рублей

ОАО «РЖД» предлагает пассажирам при покупке билетов на поезда «Ласточка» №815/816 сообщением Санкт-Петербург – Псков воспользоваться специальной тарифной акцией до 29 апреля включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Так, стоимость проезда в базовый и экономический классы обслуживания составит 400 рублей (от 399,2 до 399,8 рублей). Кроме того, на данные поезда действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 30%, для пассажиров в возрасте от 60 лет - 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.

Поезд «Ласточка» №815 отправляется из Санкт-Петербург в 23.30, прибывает в Псков в 03.00. Из Пскова поезд «Ласточка» №816 отправляется в 22.40, прибывает в Санкт-Петербург в 02.10. Остановки предусмотрены на станциях Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.

Продажа билетов по специальным ценам на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург - Псков - Санкт-Петербург уже открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».