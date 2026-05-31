Псковичам напомнили о мерах защиты от кражи велосипедов и самокатов

С приходом весны в Псковской области растёт число краж велосипедов, скутеров, самокатов и других мототранспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе УМВД России по Псковской области и дали рекомендации, как уберечь своё имущество от злоумышленников.

По данным полиции, чаще всего кражи происходят свободным доступом — из подъездов многоэтажных домов или от зданий на улицах. Чтобы снизить риск утраты транспортного средства, сотрудники УМВД советуют псковичам соблюдать ряд правил безопасности.

Прежде всего, не стоит оставлять велосипеды в подъездах: лучше забирать их домой или оставлять на балконе. Если есть возможность, стоит парковать транспорт в зоне видимости камер видеонаблюдения. Также важно не доверять присмотр за своим средством передвижения незнакомым людям.

Повысить шансы на идентификацию и возврат украденного поможет гравировка на деталях велосипеда — например, на раме, колёсах или скрытых элементах. Для этого можно использовать специальный маркер, видимый в ультрафиолете. Кроме того, рекомендуется хранить документы, выданные при покупке, сделать фотографию транспортного средства и запомнить его особые приметы: нестандартные детали, аксессуары, наклейки, царапины или повреждения.

Уходя, не забывайте снимать быстросъёмное оборудование: насос, флягу, велокомпьютер, фонарь — это снизит привлекательность велосипеда для воров. А самый надёжный способ защиты от кражи — не оставлять транспортное средство без присмотра.

Если велосипед всё же похитили, важно действовать оперативно. В первую очередь нужно позвонить в полицию по телефонам 102 или 112. При обращении в правоохранительные органы понадобятся паспорт и, по возможности, документы на велосипед, его фото или детальное описание. Постарайтесь найти свидетелей происшествия, запишите их контакты, а также проверьте окрестности на наличие камер видеонаблюдения.

Дополнительно можно предпринять следующие шаги:

  • просмотреть объявления о продаже подержанных велосипедов в местных СМИ — возможно, там окажется ваше транспортное средство;
  • сообщить о краже друзьям‑велосипедистам — они могут заметить ваш велосипед;
  • разместить информацию о пропаже на специализированных форумах в интернете;
  • если вы самостоятельно нашли свой велосипед, сразу сообщить об этом в полицию.

Наконец, УМВД предостерегает: не стоит покупать велосипеды у незнакомцев, особенно без документов. Приобретение краденого имущества может привести к неприятным юридическим последствиям.

Полиция призывает жителей Псковской области быть бдительными и заранее позаботиться о сохранности своего транспорта.

