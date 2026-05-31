 
Общество

С 1 июня на некоторых российских рейсах можно будет сесть на самолёт без паспорта

0

С 1 июня на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт‑Петербургом и Москвой станет доступен сервис посадки на самолёт без паспорта — с использованием данных из Единой биометрической системы. Технология позволит сократить время предполётных процедур на 25–30 %. Пилотный проект продлится до 1 апреля 2027 года, сообщили в аппарате вице‑премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Пассажиры смогут воспользоваться биометрией при регистрации на рейс и проходе на посадку уже с 1 июня в аэропортах «Пулково» (Санкт‑Петербург) и «Шереметьево» (Москва). Об этом сообщил вице‑премьер РФ Дмитрий Григоренко, чьи слова приводятся в официальном сообщении аппарата.

Новая технология ускорит предполётные процедуры: по оценкам экспертов, время их прохождения сократится на 25–30 %. При этом использование биометрии полностью добровольно — пассажир сам выбирает, проходить ли регистрацию и посадку по паспорту или с помощью цифровых сервисов.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее зарегистрировать подтверждённую биометрию в Единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченном банке либо непосредственно в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево», где уже открыты специальные точки регистрации. При покупке билета потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных.

Важно отметить, что в рамках пилотного проекта, который продлится до 1 апреля 2027 года, сохраняется требование предъявлять паспорт при входе в зону транспортной безопасности. Это необходимо для дополнительной проверки личности и обеспечения безопасности авиаперевозок, пишет «Интерфакс».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026