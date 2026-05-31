Более 190 возгораний из‑за нарушений эксплуатации электроприборов зафиксировали в Псковской области с начала года

С начала 2026 года в Псковской области зафиксировано свыше 190 возгораний, спровоцированных нарушениями правил устройства и эксплуатации электроприборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс‑службе МЧС России по Псковской области.

Чтобы минимизировать риск возгорания, сотрудники МЧС рекомендуют придерживаться следующих правил безопасности:

  • регулярно проверять электропроводку;
  • следить за целостностью изоляции;
  • не перегружать электросети;
  • не оставлять включённые электроприборы без присмотра;
  • не использовать неисправные электроприборы;
  • использовать только сертифицированные электроприборы;

В ведомстве также напомнили, что при первых признаках возгорания необходимо немедленно отключить электричество, вызвать пожарных по телефону 101 или 112 и эвакуировать людей из помещения.

