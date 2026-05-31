Минздрав заявил о дефиците рыбы в рационе россиян

Среднедушевое потребление рыбы в России составляет всего 21–22 кг в год при рекомендуемой врачами норме в 28 кг. Это создаёт риски для здоровья из‑за хронического дефицита важных нутриентов, заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Многие годы уже мы фиксируем, что среднее душевое потребление рыбы в Российской Федерации не превышает 21–22 кг в год. То есть мы имеем запас с вами о том, чтобы предложить населению нашей страны возможности потребления продуктов, которые для нас крайне важны», — сказал Рафаэль Шавалиев на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных насыщению внутреннего рынка отечественной рыбной продукцией.

По его словам, рекомендованная норма — 28 кг рыбы на человека в год, что соответствует 150 г рыбных блюд минимум дважды в неделю. Именно такой объем способен обеспечить организм ценным белком, незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, а также йодом, селеном и витамином D. Дефицит потребления создает риски для здоровья, особенно у детей, пишет ТАСС.

Шавалиев подчеркнул, что восполнять нехватку нутриентов за счет биологически активных добавок к пище некорректно. БАДы рекомендуются лишь при уже выявленном дефиците и не заменяют натуральную рыбу в нормировании питания.