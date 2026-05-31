В Госдуме предложили давать детям из «крепких семей» приоритет при поступлении в вузы

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков предложил предоставлять дополнительные меры господдержки детям из семей, где родители состоят в зарегистрированном браке 25 лет и более. По его задумке, такой «семейный стаж» может давать приоритет при получении жилищных субсидий, льготных условий по «Семейной ипотеке» и дополнительных баллов при поступлении в вузы. Об этом парламентарий рассказал в беседе с изданием «Абзац».

Дмитрий Новиков считает, что государственная политика должна не только стимулировать рождаемость, но и поощрять семьи, которые на протяжении многих лет демонстрируют подрастающему поколению ценность брака и взаимного уважения.

Парламентарий предложил учитывать длительный семейный стаж родителей как дополнительный критерий при предоставлении ряда мер социальной поддержки. В частности, это может повысить приоритет при получении жилищных субсидий. Для граждан до 35 лет такая мера способна обеспечить более выгодные условия по программе «Семейная ипотека»: например, снизить процентную ставку или увеличить лимит кредита. Кроме того, рассматривается возможность начислять дополнительные конкурсные баллы при распределении целевых мест в государственных вузах для абитуриентов из подобных семей.

При этом депутат особо подчеркнул, что инициатива не предполагает создания каких‑либо исключительных прав. Дети из других семей сохранят полный доступ ко всем действующим льготам, а преимущество для детей из устойчивых браков будет носить лишь характер дополнительного приоритета в рамках общей очереди.

По мнению Дмитрия Новикова, стабильная семья должна быть признана государством как социальное благо. Такая мера, считает депутат, не отменяет существующие льготы, а служит стимулом для сохранения долгосрочных браков и подкрепляет важность крепких семейных отношений в обществе.