День защиты детей отмечают в Пскове

Псков отмечает День защиты детей рядом крупных семейных мероприятий. В один день на разных площадках города проходят события, объединяющие спорт, безопасность и творчество, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

День начался на стадионе «Машиностроитель» со спортивного забега «Мы чемпионы!», участниками которого стали дети вместе со своими родителями. Всем юным спортсменам выдали дипломы.

Затем гости фестиваля могут посмотреть на спецтехнику, а также принять участие в интерактивных площадках и мастер-классах с участием специалистов МЧС, ГИБДД и полиции в рамках фестиваля «Безопасный город».

Участникам предлагают пройти квест-маршруты, освоить алгоритмы действий в различных ситуациях и познакомиться с работой служб экстренного реагирования.

С 11:00 до 16:00 на специальной площадке каждый желающий может передать вещи недоношенным малышам из отделения реанимации Псковского перинатального центра.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России и направлен на развитие культурных традиций, поддержку детского творчества и объединение жителей города через совместное творчество.