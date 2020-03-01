Общество

С первым главой внутренних войск МВД России простились в Петербурге

Церемония прощания с видным советским и российским военачальником генерал-полковником Василием Саввиным, который первым возглавил внутренние войска МВД России, прошла в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



«Василий Нестерович входит в число лучших военных профессионалов, чем завоевал необычайный авторитет среди тех, кто служил с ним. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах, мы будем помнить, равняться на него и на его примере учить молодое поколение», - сказал на панихиде первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Виктор Стригунов. Соболезнования семье военачальника также выразил командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков.

Проститься с генерал-полковником Василием Саввиным, помимо родных и близких, пришли представители руководства Росгвардии, командования Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие и сотрудники, курсанты и ветераны.

В последний путь генерал-полковника провожал военный оркестр и почетный караул. После завершения траурной церемонии с воинскими почестями военачальник был погребен на Серафимовском кладбище Северной столицы.

Генерал-полковник Василий Саввин скончался 24 февраля. Он был последним командующим внутренними войсками МВД СССР.