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Психолог рассказала, что говорит о человеке содержимое холодильника

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Характер человека можно определить по тому, какие продукты лежат у него в холодильнике, например, большое количество перца и специй выдает его темперамент, сообщила психолог Эльвира Жданова.

«Какая там посуда и контейнеры, мытые они или нет. Заглянув в холодильник, можно собрать достаточно полную картину о человеке. В том числе и о состоянии здоровья. Если у него в холодильнике есть безлактозные продукты, значит у него есть соответствующие рекомендации врача. Обилие острых продуктов, например, как перец, - может говорит о темпераменте человека», - сказала Жданова.

По словам психолога, по содержимому холодильнику можно узнать о том, как человек следит за собой и своим здоровьем.

 

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