Медиков Псковского района поздравили с профессиональным праздником

Накануне Дня медицинского работника с профессиональным праздником поздравили сотрудников Псковской межрайонной больницы. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

«Врачи, медицинские сестры, фельдшеры оказывают медицинскую помощь всему населению нашего большого округа. От души поблагодарила главного врача Псковской межрайонной больницы Елену Уткину и ее сотрудников за профессионализм и помощь жителям муниципалитета. С большим удовольствием вручила гранты Главы Псковского муниципального округа трем специалистам медицинского учреждения: Татьяне Варкки – заведующей женской консультацией поликлиники Псковской МБ, фельдшеру Татьяне Третьяковой и операционной медицинской сестре Валентине Степановой», - рассказала Наталья Федорова.

Почетными грамотами администрации муниципального округа наградили 10 специалистов больницы. От депутатского корпуса муниципального Собрания специалистов межрайонной больницы поздравил Андрей Ключко. Он поблагодарил медиков за чуткость, доброту, отзывчивость и профессионализм, а также вручил семи специалистам Благодарственные письма Собрания депутатов Псковского муниципального округа.

«Поздравления, благодарность и поощрения коллеги получили от Елены Уткиной: главный врач отметила, что каждый специалист, добросовестно трудящийся на своем месте во благо людей, является ценным, как для медицинского учреждения, так и для общества в целом. По традиции, артисты Псковского районного центра культуры подарили медицинским работникам праздничный концерт. С наступающим праздником, уважаемые ветераны и действующие медицинские работники! Мира, добра, благополучия, профессиональных успехов и радости жизни!» - заключила глава округа.