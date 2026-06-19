Грамотами псковского облздрава и Заксобрания наградили невельских медиков

Церемония награждения медицинских работников Невельской межрайонной больницы и других врачей состоялась в Доме молодежи в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетной грамотой министерства здравоохранения Псковской области наградили врача-терапевта участкового филиала «Пустошкинский» Невельской межрайонной больницы Светлану Петрову.

Благодарностью Законодательного Собрания Псковской области поощрили заведующую фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшера филиала «Себежский» Невельской межрайонной больницы Елену Боровикову.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).