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Работников стоматологических поликлиник Пскова чествовали в Доме молодежи

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Церемония награждения медицинских работников Псковской областной стоматологической поликлиники и других врачей состоялась в Доме молодежи в Пскове 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетную грамоту Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области вручили исполняющему обязанности главного врача Псковской областной стоматологической поликлиники Владимиру Бируле.

Медалью «За наставничество в здравоохранении» наградили рентгенолаборанта стоматологической поликлиники Татьяну Степанову, медицинскую сестру филиала №1 Любовь Цепляеву. 

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Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика). 

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