Две работницы скорой помощи спасли жизнь великолучанке

В городе Великие Луки бригада скорой помощи спасла жизнь женщины. Благодаря оперативным действиям фельдшеров Марины Чичериной и Вероники Блюдниковой из 14 бригады, удалось избежать серьёзных последствий для здоровья пациентки. Дочь пациентки направила обращение к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, в котором попросила отметить работу специалистов.

Фото: Псковская станция скорой помощи/ сообщество ВКонтакте

«11.06.2026 года я вызвала бригаду скорой помощи своей матери в г. Великие Луки. Матери было очень плохо, было спутано сознание, отсутствовала речь, не было реакции на обращенную речь. Предположительной причиной была реакция ослабленного организма на прописанный препарат. На вызов приехали две молодые девушки, действовали быстро, сняли кардиограмму и померили сахар. Оказалось, что он у мамы резко упал. Очень оперативно ввели в вену глюкозу, и мама пришла в себя. Спасателей моей матери зовут Марина и Вероника, 14 бригада, больше, к сожалению, девушки ничего о себе не сказали, постеснялись. Уважаемый Михаил Юрьевич, очень Вас прошу отметить работу Марины и Вероники, ибо, на таких сотрудниках держится медицина. От всей души благодарю девушек за спасение моей матери», - написала девушка.