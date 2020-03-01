Общество

Фейсбук заблокировал информацию о литературном конкурсе, посвященном памяти 6-й роты

Фейсбук заблокировал информацию о литературном конкурсе «Высота» и проекте «Чтобы помнили», объявив информацию о поэтическом конкурсе, посвященном памяти 6-й роты спамом и недостоверной информацией, сообщает псковский поэт, публицист, член Союза писателей России, член Русского литературного клуб Андрей Бениаминов на странице Псковского отделения Союза писателей в Фейсбуке.

«Повторная публикация невозможна, т.к. даже ссылка на адрес сайта Псковской писательской организации "Псковский литературный портал" – блокируется», - отметил он.

Напомним, с 1 марта Псковское региональное отделение Союза писателей России начинает прием заявок на участие на участие во всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвященном 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Конкурс проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», реализуемого с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Положение о конкурсе>>>