Общество

ПЛН-ТВ: Конфликты учителей и учеников - кто виноват и что делать?

В соцсетях появилось видео конфликта между учителем и учеником одной из районных школ Псковской области. На записи видно, как педагог выдернула стул из-под качающегося на нем и играющего с зажигалкой школьника, в ответ он ударил ее несколько раз по лицу. Женщина уволилась. В ситуации разбираются правоохранители. Эта и другие истории показывают, что проблемы в воспитании подрастающего поколения и во взаимоотношениях учеников и педагогов существуют. Мы решили узнать у псковичей, что нужно делать для снижения числа подобных конфликтов.