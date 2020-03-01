Общество

Жители Псковской области активно принимают участие в работе «открытых классов» в рамках Декларационной кампании

В рамках Декларационной кампании в налоговых инспекциях и ТОРМах Псковской области для удобства налогоплательщиков работают «Открытые классы». С понедельника по пятницу жители региона могут прийти в инспекции и получить квалифицированную помощь от специалистов службы, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном УФНС.

На занятиях инспектора продемонстрируют порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с помощью программного обеспечения «Декларация» и Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющего не только направлять в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика, но и отслеживать статус камеральной проверки.

Так, например, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области в ходе работы «открытых классов» уже помогли более чем 100 налогоплательщикам правильно оформить и представить декларации 3-НДФЛ с помощью «Личного кабинета». Ещё 47 граждан налоговики подключили к данному Интернет-сервису.

Наиболее актуальными, задаваемые жителями области, остаются вопросы, касающиеся декларирования доходов физических лиц, заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ для налогоплательщиков, обязанных подать их в налоговые органы, а также для тех категорий налогоплательщиков, которые имеют право на получение налоговых вычетов, предусмотренных законодательством.

Напомним, для посещения «открытых классов» налогоплательщикам необходимо обратиться в Межрайонные ИФНС России по Псковской области:

- №1 - г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.2-а, каб. 324;

- №2 - г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.2, операционный зал, окно № 1;

- №3 - г. Порхов, пер. Мебельный, д.1, операционный зал;

- №5 - г. Остров, ул. 111-й Стрелковой дивизии, д.10-а, операционный зал, окно № 4; г. Опочка, ул.Ленина, д.57, операционный зал, окно № 4;

- №6 - г. Невель, ул. К. Либкнехта, д.10, актовый зал.

Отчитаться гражданам о доходах за 2019 год необходимо не позднее 30 апреля 2020 года.