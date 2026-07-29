 
Общество

Медик рассказала о пользе короткого дневного сна

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Привычка устраивать себе паузу в середине дня знакома многим культурам и долгое время воспринималась не как блажь, а как естественный способ подстроиться под биологические ритмы и климатические условия. Сегодня наука подтверждает то, что наши предки знали интуитивно: кратковременное отключение от дел способно вернуть остроту мысли и эмоциональную устойчивость без ущерба для вечернего засыпания. Об этом рассказала к.м.н., доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского Университета Екатерина Дубровина.

«Короткий дневной сон (15–30 минут) — отличный способ перезагрузиться, не нарушая ночной режим. Такой отдых, особенно в интервале с 12:00 до 15:00, заметно повышает когнитивные способности: улучшает память, ускоряет обработку данных и помогает концентрироваться. Это особенно актуально для тех, чья деятельность связана с высокими интеллектуальными нагрузками», - сказала Екатерина Дубровина.

Как пояснила эксперт, традиция дневного отдыха имеет глубокие корни. В жарких странах, таких как Испания, Италия или Греция, сиеста исторически была не прихотью, а необходимостью. Работать под палящим солнцем в полдень было не только изнурительно, но и опасно для жизни, поэтому люди пережидали зной в прохладе, перенося основную активность на вечернее время, пишет RuNews24.ru

Получасовой сон в послеобеденные часы — это не краденая у работы минута, а инвестиция в собственный разум, окупающаяся возросшей продуктивностью. Важно лишь соблюсти меру: не переступать временной рубеж и не засыпать слишком близко к закату, иначе организм спутает короткую перезагрузку с началом полноценного ночного цикла, и тогда ожидаемая бодрость обернётся разбитостью.

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