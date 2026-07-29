В МВД предупредили о мошенничестве с заказом такси

Мошенники придумали новую схему обмана, направленную на водителей такси, в ходе которой они выманивают деньги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Как объяснили в управлении, мошенники оформляют заказ такси, указывая в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. После этого они связываются с водителем и просят сообщить данные карты, а также код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, злоумышленники авторизуются в приложении банка и похищают денежные средства, пишет ТАСС.

В МВД добавили, что такую схему обмана могут использовать против других работников сферы услуг. В УБК призвали никогда не сообщать собеседнику номер карты, CVC-код и персональные сведения.