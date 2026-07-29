Социальный фонд начнет предоставлять выплаты почетным донорам с 2027 года

Социальный фонд России (СФР) начнет предоставлять выплаты почетным донорам и людям с поствакцинальными осложнениями с 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Со следующего года Социальный фонд наделяется новыми полномочиями по предоставлению ежегодной выплаты почетным донорам согласно подписанному президентом Владимиром Путиным федеральному закону. Фонд также начнет осуществлять выплату пособия для людей с осложнениями в результате вакцинации», — говорится в сообщении.

Сейчас каждый регион администрирует эти меры самостоятельно, добавили в пресс-службе.

Уточняется, что россияне будут получать эти услуги без подачи заявления.

«Принимая новые функции, мы расширяем перечень услуг, которые люди начнут получать беззаявительно, в более простом и удобном формате. Благодаря отлаженным процессам и автоматизации фонд быстрее проверяет данные и назначает выплаты. Реализуя принцип "одного окна", мы идем по пути унификации административных процедур и снижаем зависимость получения социальных гарантий от территориальной специфик», — сказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, слова которого приводит пресс-служба.

К настоящему времени СФР уже принял 72 различные меры, которые раньше относились к компетенции других ведомств и органов власти. Это детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации, отдельные выплаты семьям силовиков и другие меры.