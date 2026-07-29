Трем ученым ПсковГУ присвоено звание доцента

Трем ученым Псковского государственного университета присвоено звание доцента. Решение принято Минобрнауки России. Среди других аттестованных — специалисты из разных вузов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.
Новыми доцентами ПсковГУ стали:
- Иван Бандурин — кандидат технических наук, заведующий отделением электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации ПИШ. Звание присвоено по научной специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»;
- Мария Самуйлова — кандидат филологических наук, доцент кафедры европейских языков и культур ИГУМ. Звание присвоено по научной специальности «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика»;
- Ирина Борисенко — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса ИПЭУ, руководитель юридической клиники ПсковГУ. Звание присвоено по научной специальности «Уголовно-правовые науки».
Присвоение звания доцента требует многолетней научно-педагогической работы, значимых публикаций и подготовки кадров высшей квалификации. Решение принимается Минобрнауки на основании документов учёного совета ПсковГУ.