Трем ученым ПсковГУ присвоено звание доцента

Трем ученым Псковского государственного университета присвоено звание доцента. Решение принято Минобрнауки России. Среди других аттестованных — специалисты из разных вузов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Новыми доцентами ПсковГУ стали:

Фото: Псков ГУ

«Присвоение учёного звания доцента — это событие, подтверждающее высокий профессиональный уровень преподавателя и признание его научных достижений. Поздравляю Ивана Ивановича, Марию Евгеньевну и Ирину Владимировну с этим заслуженным результатом. ПсковГУ поддерживает развитие научных школ, и приказ Минобрнауки — еще одно доказательство того, что в нашем университете работают сильные, целеустремлённые исследователи», — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.