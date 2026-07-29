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Трем ученым ПсковГУ присвоено звание доцента

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Трем ученым Псковского государственного университета присвоено звание доцента. Решение принято Минобрнауки России. Среди других аттестованных — специалисты из разных вузов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Новыми доцентами ПсковГУ стали:

  • Иван Бандурин — кандидат технических наук, заведующий отделением электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации ПИШ. Звание присвоено по научной специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»;
  • Мария Самуйлова — кандидат филологических наук, доцент кафедры европейских языков и культур ИГУМ. Звание присвоено по научной специальности «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика»;
  • Ирина Борисенко — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса ИПЭУ, руководитель юридической клиники ПсковГУ. Звание присвоено по научной специальности «Уголовно-правовые науки».
Фото: Псков ГУ
 
«Присвоение учёного звания доцента — это событие, подтверждающее высокий профессиональный уровень преподавателя и признание его научных достижений. Поздравляю Ивана Ивановича, Марию Евгеньевну и Ирину Владимировну с этим заслуженным результатом. ПсковГУ поддерживает развитие научных школ, и приказ Минобрнауки — еще одно доказательство того, что в нашем университете работают сильные, целеустремлённые исследователи», — подчеркнул врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

Присвоение звания доцента требует многолетней научно-педагогической работы, значимых публикаций и подготовки кадров высшей квалификации. Решение принимается Минобрнауки на основании документов учёного совета ПсковГУ.

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