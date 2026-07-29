Рассмотрение «дела Шлосберга*» о дискредитации ВС РФ отложено до 31 июля

28 и 29 июля Псковский городской суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ, пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

По ходатайству адвоката судебное заседание отложено на 10:00 31 июля для предоставления дополнительных доказательств сторонами.

Политик обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

До этого находился под домашним арестом, в СИЗО его отправили 5 декабря 2025 года.

Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента. Обжаловать приговор не удалось.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.