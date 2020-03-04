Общество

Михаил Ведерников поставил задачи по исполнению нацпроектов в 2020 году

Во время расширенного совещания на тему реализации национальных проектов в регионе губернатор Псковской области Михаил Ведерников поставил перед органами исполнительной власти задачу по достижению целевых показателей в текущем году. К апрелю 2020 предполагается 90% контрактации объектов (10% закладываются на сэкономленные средства), а к концу ноября - 80% кассового исполнения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что отсутствие постоянного контроля негативно сказывается на динамике и качестве работы над нацпроектами. «В прошлом году мы добились хороших результатов, закончили их реализацию на „твердую четверку“, но это мы сделали во многом благодаря авральной работе. Сейчас, к сожалению, снова наблюдаю, что происходит долгая раскачка. Такого быть не должно, потому что жесткие требования были по прошлому году, а сейчас они будут жесткими безапелляционно. Первый год пристрелочный прошел, все поработали, поняли, что надо делать. Через месяц правительство РФ ожидает увидеть от нас контрактацию по всему основному процессу. Кроме того, мы договаривались к концу года от этого аврального режима уйти. На 29 ноября 2019 года „касса“ в Псковской области была более 60%, все остальное дорабатывалось в круглосуточном режиме, без выходных. Такой подход не может устраивать!» - отметил Михаил Ведерников, обращаясь к участникам рабочего совещания.

Он подчеркнул, что в этом году никто на уступки региону идти не будет. Президент РФ, по словам губернатора, неоднократно отмечал, что будет жестко спрашивать за результаты. Глава региона подчеркнул, что органы исполнительной власти теперь будут работать по дорожным картам в рамках реализации нацпроектов с промежуточными ежемесячными отчетами. Совещания по актуальным вопросам будут проводиться еженедельно.

«Трудовые подвиги - это хорошо, но мы гораздо быстрее и комфортнее будем двигаться, если сможем наладить нормальную, плановую, системную работу. За недостижение целевых показателей куратор и исполнители национальных проектов отвечают головой. Анализируйте ситуации и о выявленных обстоятельствах сообщайте заранее в Управление проектной деятельности, чтобы в рабочем порядке поискать решение, а на совещаниях их просто озвучить и закрепить», - отметил Михаил Ведерников.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что для оперативной и качественной реализации национальных проектов необходимо проработать дорожные карты, в том числе отдельно и по вопросам, требующим особого внимания со стороны органов исполнительной власти. Такие документы будут созданы профильными комитетами и в муниципалитетах. «Еженедельно будем выверять дорожные карты, коллеги будут отвечать за то, под чем подписались», - заметила Нинель Салагаева.

С докладом по актуальным вопросам реализации нацпроектов на территории региона выступила руководитель Управления проектной деятельности Ольга Татаринова. В поле зрения регионального проектного офиса не только объекты, реализующиеся в рамках нацпроекта, но и другие социально-значимые проекты. На площадки организуются рабочие выезды с целью оценки объемов проведенных работ и их качества.

Во время итоговых выступлений участники совещания поддержали новую систему контроля за реализацией национальных проектов. В заключение совещания губернатор подчеркнул необходимость активного взаимодействия с контролирующими органами. «Контроль над реализацией проектов должен осуществляться на всех этапах. Прошу жить не вчерашним днем, а понимая, какие вопросы могут возникнуть в ближайшей перспективе. Замечу, что контроль должен быть комиссионный. Чем больше уровней контроля и разных участников в его осуществлении, тем лучше мы будем видеть проблематику», - подытожил глава региона.