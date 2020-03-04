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Необходимо конструктивное взаимодействие с контролерами на стадии подготовки и запуска проекта - Ольга Милонаец

Необходимо конструктивное взаимодействие с контролерами еще на стадии подготовки и запуска проекта, а не когда уже жалоба подана и документация с нарушениями, заявила руководитель УФАС Псковской области Ольга Милонаец по итогам заседания, посвященного реализации нацпроектов в регионе. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По ее словам, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил новый подход в организации контроля за реализацией национальных проектов. «В еженедельном режиме совместно с органами контроля, силовиками, ФОИВами, профильными комитетами будут подводиться промежуточные итоги, выявляться проблемы, приниматься решения по устранению. Что такое нацпроекты: это школы, садики, дороги, чистая вода, больницы, оборудование. 90% средств получено», - уточнила Ольга Милонаец и отметила, что стоит задача до 1 апреля «законтрактоваться».

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«И вот здесь, на наш взгляд, первые проблемы - некачественные технические задания, затягивание сроков объявления торгов, обжалование конкурентных закупок, ненадлежащая приемка, картельные сговоры, недобросовестные поставщики. Это риски, которые необходимо предотвратить. Это то, что может тормозить проекты», - считает руководитель Псковского УФАС.