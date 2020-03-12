Общество

Центр креативных индустрий появится в усадьбе Беклешева в Пскове

Реставрационные работы в усадьбе Беклешева в Пскове планируется завершить к концу 2020 года. Планируется, что на первом этаже здания будет располагаться кафе, а на втором - центр креативных индустрий. Такая информация была озвучена сегодня, 12 марта, в ходе контрольного выезда главы администрации города Александра Братчикова по объектам, которые реконструируют в рамках программы приграничного сотрудничества.

«Мы надеемся, что создание центра будет способствовать развитию туризма и народного творчества», - пояснила начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь.

Подрядчик отметил, что на объекте проводятся ремонтно-реставрационные работы под строгим авторским надзором архитектора Ларисы Изотовой, так как здание построено в 1837 году и является объектом культурного наследия.

Проект фасада усадьбы Беклешева.

«Оказалось, что сгнило больше деталей, чем ожидалось, но мы лечим здание. Работы очень много. Все детали этого памятника снимаются, реконструируются и те, которые можно спасти в итоге будут возвращены на место. Пока не вылечим сруб, не можем ничего больше делать. Стропильная система вся хорошая, будем возвращать, много утрат в венцах, как в нижних, так и в верхних», - рассказал подрядчик.

Заместитель главы администрации города Пскова Валентина Зубова рассказала, что каждое бревно здания обследуется для рассмотрения возможности его восстановления и возвращения в здание.

«Это очень кропотливая и аккуратная работа. После завершения реставрационных работ здесь будет очень красиво. Если здание будет нести полезные для горожан и гостей функции, это будет прекрасно», - подытожил Александр Братчиков.

Напомним, работы на объекте ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия» на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджета в размере 10%. Всего на проект выделено 48 млн рублей.