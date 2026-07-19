 
Общество

От идеи до современной промышленной площадки: ОЭЗ «Моглино» отмечает 14-летие

0

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» отмечает 14 лет со дня создания. Именно 19 июля 2012 года Председатель Правительства РФ подписал постановление о создании ОЭЗ на территории Псковского района, положив начало реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ.

Фото: ОЭЗ «Моглино»

Создание особой экономической зоны стало результатом многолетней подготовки. До принятия постановления была проведена работа по разработке технико-экономического обоснования, концепции развития, проекта планировки и функционального зонирования территории, необходимых для формирования заявки.

После получения федерального статуса работа продолжилась. Для будущей площадки подготовили детальный проект планировки, мастер-план, план обустройства, а также приступили к проектированию инженерной и транспортной инфраструктуры. Затем последовали два года масштабного строительства, и уже в конце 2017 года «Моглино» было готово принимать первых резидентов.

Первым директором особой экономической зоны стала Ольга Торбич. В настоящее время ОЭЗ возглавляет Павел Соболь.

Сегодня «Моглино» — современная промышленная площадка, ориентированная на размещение высокотехнологичных производств. В особой экономической зоне зарегистрированы 15 резидентов, семь из которых уже выпускают продукцию.
В разные годы к проекту присоединились компании «Нор-Маали», «Айс Стим Рус», «Титан-Полимер», «Псковский азотно-кислородный завод», «Синтез Технолоджи» и «Евробит», а также «Скрининг‑М». ОЭЗ «Моглино» динамично развивает инвестиционную привлекательность: управляющая компания не только активно привлекает новых инвесторов, но и оказывает всестороннюю поддержку компаниям, помогая им получить статус резидента.

По итогам IX Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, целью которого является определение наиболее инвестиционно-привлекательной ОЭЗ, обеспечивающей инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками, за 2025 год «Моглино» вошло в первую половину списка, подтвердив статус одной из наиболее эффективных площадок для реализации инвестиционных проектов.

За 14 лет особая экономическая зона прошла путь от идеи и проектирования до действующего промышленного кластера, который продолжает привлекать инвесторов и создавать условия для развития современной промышленности в Псковской области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026