От идеи до современной промышленной площадки: ОЭЗ «Моглино» отмечает 14-летие

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» отмечает 14 лет со дня создания. Именно 19 июля 2012 года Председатель Правительства РФ подписал постановление о создании ОЭЗ на территории Псковского района, положив начало реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ.

Фото: ОЭЗ «Моглино»

Создание особой экономической зоны стало результатом многолетней подготовки. До принятия постановления была проведена работа по разработке технико-экономического обоснования, концепции развития, проекта планировки и функционального зонирования территории, необходимых для формирования заявки.



После получения федерального статуса работа продолжилась. Для будущей площадки подготовили детальный проект планировки, мастер-план, план обустройства, а также приступили к проектированию инженерной и транспортной инфраструктуры. Затем последовали два года масштабного строительства, и уже в конце 2017 года «Моглино» было готово принимать первых резидентов.



Первым директором особой экономической зоны стала Ольга Торбич. В настоящее время ОЭЗ возглавляет Павел Соболь.



Сегодня «Моглино» — современная промышленная площадка, ориентированная на размещение высокотехнологичных производств. В особой экономической зоне зарегистрированы 15 резидентов, семь из которых уже выпускают продукцию.

В разные годы к проекту присоединились компании «Нор-Маали», «Айс Стим Рус», «Титан-Полимер», «Псковский азотно-кислородный завод», «Синтез Технолоджи» и «Евробит», а также «Скрининг‑М». ОЭЗ «Моглино» динамично развивает инвестиционную привлекательность: управляющая компания не только активно привлекает новых инвесторов, но и оказывает всестороннюю поддержку компаниям, помогая им получить статус резидента.



По итогам IX Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, целью которого является определение наиболее инвестиционно-привлекательной ОЭЗ, обеспечивающей инвестору наилучшие условия реализации проекта в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками, за 2025 год «Моглино» вошло в первую половину списка, подтвердив статус одной из наиболее эффективных площадок для реализации инвестиционных проектов.



За 14 лет особая экономическая зона прошла путь от идеи и проектирования до действующего промышленного кластера, который продолжает привлекать инвесторов и создавать условия для развития современной промышленности в Псковской области.