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Общество

Стратегия развития Пскова позволит привлечь в город инвесторов - эксперты

12.03.2020 14:00|ПсковКомментариев: 1

Стратегия социально-экономического развития Пскова до 2030 года поможет повысить инвестиционную привлекательность города и улучшит развитие ключевых отраслей экономики. Об этом рассказали ведущие аналитики СЗИУ РАНХиГС, вошедшие в рабочую группу проекта.

«Псков особенный город на Северо-Западе России. В первую очередь он должен развиваться как логистический узел и центр туризма. Необходимо внедрять в жизнь города цифровые технологии. Мы исходим из того, что будущая стратегия должна включать конкретные и сбалансированные цели и задачи, стать реально работающим документом, настольной книгой городских управленцев и предпринимателей», – заявил заместитель директора СЗИУ РАНХиГС Дмитрия Мерешкин.

Отметим, в феврале Северо-Западный институт управления президентской академии стал победителем открытого конкурса, инициированного администрацией Пскова. Всего в нем приняло участие 13 образовательных учреждений. Комиссия оценивала кандидатов по таким критериям, как опыт по успешному оказанию услуг сопоставимого характера за последние 5 лет, а также квалификация трудовых ресурсов – руководителей и ключевых специалистов.

По условиям контракта аналитики института разработают документ в течение 210 дней. Стратегия будет утверждаться на уровне города с широким обсуждением жителей Пскова и экспертного сообщества. Ее цель – определение приоритетов и задач социально-экономического развития города, выбор путей и способов достижения целей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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