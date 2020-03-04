Общество

Стратегию социально-экономического развития города Пскова до 2030 года разработают с учетом мнения горожан

Совещание по обсуждению «Стратегии социально-экономического развития города Пскова до 2030 года» проводит глава городской администрации Пскова Александр Братчиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в обсуждении приняли участие заместители главы администрации Валентина Зубова, Елена Жгут и Павел Волков, а также разработчики стратегии, в том числе заместитель директора академии Дмитрий Мерешкин и директора проекта Сергей Ковалев и Павел Хурда.

Напомним, конкурс на ее разработку выиграла Российская Академия народного хозяйства при президенте РФ. «Мы рады, что конкурс выиграла академия. Хочется на сегодняшнем установочном совещании проговорить основные моменты, чтобы мы одинаково понимали написанное техзадание». - отметил глава администрации Пскова. Также он попросил разработчиков, чтобы Стратегии социально-экономического развития города Пскова не шла вразрез с федеральной и была созвучна с реализацией нацпроектов.

Между тем, разработчики проекта Стратегии выразили радость по поводу предоставленной возможности поучаствовать в разработке проекта. «Мы энергично готовимся к взаимодействию с вашей командой и заинтересованы в том, чтобы стратегия не просто лежала в столе, а была рабочей», - подчеркнули представители академии.

Стратегия будет вынесена на публичные слушания и также будет дорабатываться в рамках консультаций. Александр Братчиков высказал пожелание, что «неплохо было бы самих жителей Пскова спросить, как они видят Псков через 5-10 лет». Между тем, разработчики проекта попросили оперативно и более полно давать населению информацию о ходе работы над Стратегией на официальном сайте города и в СМИ.

«Стратегия на 10 лет - это очень серьезно, и мы должны об этом рассказать горожанам», - согласился сити-менеджер. Кроме того, он попросил представителей академии предусмотреть в Стратегии направления, способствующие удержанию кадров в городе, поскольку в последние годы молодежь предпочитала уезжать из своего города в Москву и Санкт-Петербург.