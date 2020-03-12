Общество

В ТИК Новоржевского района сменился председатель

120-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось 12 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в повестку заседания было включено 9 вопросов, в основном кадровых.

Так, на территориальную избирательную комиссию Палкинского района возложены полномочия избирательной комиссии Качановской, Новоуситовской, Палкинской и Черской волостей по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума.

Назначены новые члены ТИК Невельского и Новоржевского районов с правом решающего голоса. В частности, Елена Трошец включена в состав ТИК Новоржевского района и назначена ее председателем. Галину Синельникову освободили от данной должности. Это решение, как пояснил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук, связано с переводом новоржевской ТИК в статус юрлица. Галина Синельникова по собственному желанию сложила с себя полномочия, а Елена Трошец выразила готовность занять вакантный пост. «Она работала в УИКе в Новоржеве и знает, что такое избирательная система», - добавил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Кроме того, решением членов облизбиркома досрочно прекращены полномочия одного из членов ТИК Пушкиногорского района с правом решающего голоса и утверждено Положение о служебных удостоверениях Избирательной комиссии Псковской области. Как пояснил Сергей Ковальчук, в избиркоме вводятся служебные удостоверения нового образца в связи с утвержденной официальной символикой Псковской области.

В завершении заседания члены комиссии заслушали информацию о распределении средств федерального бюджета, выделенных Избирательной комиссии Псковской области на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ и обсудили вопрос о размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов выступил с докладом о подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля, и рассказал об итогах II Общероссийского электорального медиафорума в Санкт-Петербурге, в котором принял участие на минувшей неделе.