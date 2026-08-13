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«Золотой» сентябрь: во сколько псковичам обходятся сборы ребенка в школу в 2026 году

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В августе у всех родителей школьников настроение портится, а траты за месяц частенько превышают сумму месячной заработной платы. Виной всему — сборы в школу. И каждый год задача по сбору детей превращается в настоящий квест. Одежду приходится покупать в августе, так как за лето все дети вырастают, а список нужных пособий в школе кидают в родительские чаты только в середине августа, когда ценник на все пособия и рабочие тетради на пике. А еще же канцелярия, а также соответствие требованиям школы: «черный низ, белый верх».

Подготовка к 1 сентября давно перестала быть просто покупкой тетрадок и ручек. Сегодня это серьезная статья расходов, которая может пробить брешь даже в крепком семейном бюджете. «МК в Пскове» пообщался с родителями школьников разного возраста и узнал, сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу в этом году >>>

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