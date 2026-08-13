На площади Ленина в Великих Луках фонтан «Колос» готовят к празднику

На площади Ленина в Великих Луках продолжаются работы по благоустройству территории вокруг фонтана «Колос». Специалисты приводят в порядок сам объект и прилегающую территорию. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, уже на следующей неделе фонтан должен встретить жителей и гостей города обновленным и ухоженным.

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Именно здесь состоится праздник фонтанов, посвящённый 860-летию Великих Лук.

«Уверен, что мероприятие станет ярким подарком для горожан и ещё одной доброй страницей в истории нашего любимого города», — отметил Дмитрий Белюков.

Депутат пригласил жителей и гостей города присоединиться к празднику и вместе отметить юбилей Великих Лук.

Напомним, День города Великие Луки жители и гости отметят 22 августа. В этом году праздник будет посвящён 860-летию первого упоминания города в летописи.

В связи с празднованием Дня города с 21 по 23 августа в Великих Луках введут ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств, а также на продажу алкоголя.