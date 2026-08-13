Главврач ДОКБ: Зарплата у высшего медперсонала приблизилась к уровню Петербурга

Кадровой проблемы в Детской областной клинической больнице сейчас нет, рассказал главный врач, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На данный момент мы на 100% выполняем государственное задание. Объективно, серьезной кадровой проблемы у нас нет. Если бы она была, мы бы не могли выполнять это задание», — прокомментировал гость студии.

Как отметил Евгений Васильев, при выполнении государственного задания каждый лишний кадр — это дополнительная финансовая нагрузка. Нанимая нового сотрудника, появляется необходимость в открытии нового направления для обеспечения специалиста достойной заработной платой. «Но зарплата в Детской областной клинической больнице у высшего медицинского персонала приблизилась к зарплатам Санкт-Петербурга, а у среднего медицинского персонала заработная плата гораздо выше, чем средняя по региону. Но тем не менее она пока еще далека от совершенства, если мы будем ориентироваться на Санкт-Петербург», — добавил главврач больницы.

В ДОКБ нет дефицита, но есть миграция кадров. «Одни устраиваются, другие увольняются. Чтобы эту проблему решить, с моей стороны необходимо дать работникам стабильное место работы», — заключил Евгений Васильев.