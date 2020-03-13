Общество

Дефицит врачей-онкологов в Псковской области составляет почти 50%

В Псковской области нехватка врачей-онкологов составляет почти 50%. В регионе требуются специалисты всех профилей. Об этом сегодня, 17 марта, в рамках пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала и.о. главного врача ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Мария Сальникова.

«Каждый приехавший или уехавший специалист - это уже много. Большой текучки у нас нет, но есть проблемы с привлечением кадров. Специалистам выплачивают подъемные, дают служебное жилье, есть льготная ипотека и другие меры. К сожалению, мы не можем конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом в уровне заработных плат», - рассказала Мария Сальникова.

Она отметила, что специалисты часто стремятся работать в столицах. «То, что сейчас нет распределения, как в советское время, - это большая беда. Мы ищем врачей где можем, но пока результатов не добились», - отметила спикер.

Мария Сальникова обратила внимание, что все врачи, которые работают в области, - профессионалы. «Наши специалисты постоянно проходят обучение, если есть такая необходимость. С повышением квалификации никаких проблем нет. У нас в онкологическом диспансере никакое оборудование не простаивает», - заключила она.