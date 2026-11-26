Большой концерт Анны Калашниковой состоится в псковском ТРК «Акваполис» 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Анна Калашников - певица, актриса, ведущая, модель, эксперт самых популярных ток-шоу федеральных каналов. Обладатель престижных премий, среди которых RU TV, MusicBox, Fashion People Awards, Fashion Summer Awards. Топ-10 ITunes «По любви», телеведущая программы «Моя игра» на Первом канале, блогер-миллионник. Также Анна была замужем за Прохором Шаляпиным.

Посетить концерт могут все желающие бесплатно. Сбор гостей стартует в 14:00. Начало концерта состоится в 15.00