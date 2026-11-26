Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 6% экономически активных псковичей, осведомленных о новой валюте, к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob, проанализировав вакансии, представленные в Пскове в ноябре.

Только 2% респондентов согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 4% — на частичную выплату. 81% респондентов не хотели бы переходить на новый формат расчетов, а 13% затруднились с ответом.

Мужчины чуть чаще допускают полный перевод зарплаты в цифровой формат.

Чуть большую открытость инициативе демонстрируют респонденты до 35 лет: 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях и еще 5% — часть. Среди респондентов 35—45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди горожан старше 45 лет — лишь 2%.

Горожане с заработком до 100 тысяч рублей чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях, чем те, кто получает больше.